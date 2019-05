Reizigersvereniging niet naar de rechter om ov-staking

Werknemers bij de spoorvervoerder NS zullen dan de hele dag het werk neerleggen. Ook het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaat staken voor een beter pensioen, melden de bonden.

,,We hebben eerder geprobeerd om vergelijkbare acties via de rechter te stoppen, maar dat was toen vruchteloos", vertelt de zegsman van Rover. ,,Het stakingsrecht is een groot goed in Nederland. Daarnaast kosten zulke procedures veel geld. Gaat u er maar vanuit dat wij geen kort geding zullen aanspannen.”

Afdwingen

De vakbeweging wil met de stakingsactie afdwingen dat werknemers in het openbaar vervoer redelijk vroeg kunnen stoppen met werken of in de gelegenheid zijn om een gedeelte van hun pensioen naar voren te halen. Dan kunnen ze in deeltijd gaan werken of zelfs eerder stoppen met werken.

Het zou ook nog kunnen dat personeel van de streekvervoerders zich aansluit bij de staking op dinsdag 28 mei. Dat wordt deze week duidelijk.

Een woordvoerder van de NS laat weten dat daar nog geen knoop is doorgehakt over een eventuele gang naar de rechter. ,,Maar dat gaan we niet voor de bühne doen, het moet wel een kans van slagen hebben", aldus de zegsman.