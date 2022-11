Rekening houden met elkaar, dát is kerst

ME grijpt in bij grimmige intocht in Staphorst: protest Kick Out Zwarte Piet verboden

De demonstratie van Kick Out Zwarte Piet bij de sinterklaasintocht in Staphorst is verboden. Zo meldt de gemeente na overleg met de politie en het OM. De sfeer was sinds het begin van de middag erg onrustig bij de toegangswegen richting Staphorst.

15:12