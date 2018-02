Rel proces-Holleeder: zussen willen achter gesloten deuren getuigen

Het verzoek van de zussen is eind vorige week binnengekomen, zegt Janssen, die hiermee berichtgeving van Crimesite bevestigt. Morgen staat het verhoor van Sonja Holleeder gepland. De drie rechters, onder voorzitterschap van Frank Wieland, zullen zich dan over het verzoek buigen.



Sander Janssen, één van Holleeders twee advocaten, noemt het verzoek bijzonder, maar wil er niet te uitgebreid op ingaan. ,,Ik kan er van alles over zeggen, maar dat wil ik in de rechtszaal doen. Ik heb me toch laten ontvallen dat ik het opmerkelijk vind, na de mediacampagne van drie jaar. Morgen wil ik daar meer over kwijt.''