Rellen in 2021: élke seconde was live te volgen via sociale media. ‘Heb sieraden en lig nu in een tuin’

Man van ‘beroemde’ karatetrap tegen ME hoort drie maanden cel eisen, maar krijgt 120 uur werkstraf

30 januari De man van de ‘beroemde’ karatetrap tegen de ME op het Museumplein, krijgt van de politierechter in Amsterdam een maand voorwaardelijk cel en een werkstraf van 120 uur, meldt de rechtbank Amsterdam. Justitie had drie maanden ónvoorwaardelijke celstraf geëist.