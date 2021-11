Rellen in Rotterdam: politie schiet vele malen, zeven gewonden en tientallen arrestaties

Ongeloof om website die claimt coronavi­rus in buisje aan te bieden: 'Dit is niet de bedoeling’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beraadt zich op vervolgstappen tegen een website waarbij klanten naar verluidt een product kunnen kopen waarmee ze zichzelf met het coronavirus kunnen besmetten. Het is niet duidelijk of het om een legitiem product of om een grap gaat. ,,Het mag duidelijk zijn dat dit natuurlijk niet de bedoeling is en mensen die hier gebruik van maken enorme risico’s nemen”, laat een woordvoerder van IGJ aan deze site weten. De website lijkt inmiddels offline te zijn.

