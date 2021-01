Relschopper van 76 jaar opgepakt politieregio Zeeland en West-Brabant; ook 20 vrouwen aangehouden

Video AstraZene­ca biedt 8 miljoen doses vaccin meer: EU-con­tract openbaar gemaakt

13:01 Het lijkt erop dat de Europese Unie en de Zweeds-Britse farmaceut AstraZeneca een akkoord hebben bereikt over de tekorten aan coronavaccins, melden bronnen rondom de Europese commissie aan de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. Andere bronnen zeggen echter dat het aanbod van 8 miljoen doses extra, dat AstraZeneca eerder deze week deed, nog steeds niet voldoende is in de ogen van de commissie.