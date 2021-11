Relschoppers misdragen zich in meerdere plaatsen: jongeren gooien vuurwerk naar politie in Roermond

Een dag na de heftige rellen in Rotterdam , is de politie op verschillende plaatsen in Nederland druk met jongeren die onrust veroorzaken. In sommige gevallen wordt zwaar vuurwerk naar de politie gegooid.

Zo zorgen enkele tientallen jongeren voor overlast in de Roermondse wijk De Kemp. Ze gooien zwaar vuurwerk naar de politie, die in grote getale aanwezig is. De politie probeert de relschoppers uiteen te jagen en achtervolgt ze door de wijk. Ook in de Limburgse plaats Stein treedt de politie op na diverse meldingen van overlast.

Op de Rotterdamse Coolsingel, de plek waar het gisteren zo uit de hand liep, is een persoon met een wapenstok aangehouden. De avond na de rellen is ook hier veel politie aanwezig. Ook op Urk was de politie massaal aanwezig om de vele jongeren in de toom te houden. Om problemen te voorkomen had de officier van justitie daar bepaald dat preventief fouilleren mogelijk is. Er werden acht aanhoudingen verricht voor bezit en afsteken van vuurwerk. Verder bleef het relatief rustig en tot grote problemen kwam het niet.

Oproepen op sociale media

Er circuleerden vandaag meerdere oproepen om naar diverse plaatsen in Nederland te komen om vuurwerk af te steken. Zo zou het ook onrustig zijn geweest in het Utrechtse Bunschoten en ook in Eindhoven worden de berichten op sociale media ‘scherp in de gaten gehouden, omdat we niet willen dat het uit de hand gaat lopen’, aldus een politiewoordvoerster.

Korpschef Henk van Essen zei eerder vanavond bij het televisieprogramma Nieuwsuur dat er deze avond ‘door het hele land’ extra politie is opgetrommeld om te voorkomen dat het ergens opnieuw uit de hand loopt door relschoppers. ,,We zijn in grote getale aanwezig om dat direct de kop in te drukken.’’

Ook rondom voetbalwedstrijden is het zaterdagavond onrustig. Zo werden er twee wedstrijden in de eredivisie stilgelegd omdat supporters stadions waren binnengedrongen. In de buurt van stadions werd ook vuurwerk afgestoken.