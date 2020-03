Renate is verloofde en manager van kickbokser: ‘Mijn maag draaide zich om’

,,Mijn vader keek vroeger altijd naar vechtsport op de tv. Dus toen ik Remy voor het eerst zag, herkende ik hem als die succesvolle kickbokser. Maar hoeveel wereldtitels hij op zijn naam had en hoe bekend hij nou precies was, daarvan had ik geen idee. Ook omdat ik al zes jaar uit Nederland weg was - ik woonde en werkte op Curaçao en was even een weekje voor familiebezoek in Amsterdam.