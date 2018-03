Restaurantbaas verjaagt overvaller die zijn vrouw bedreigt: 'Hij was erg bang'

'Wat gebeurt hier nou?!'

Daarop stormde de eigenaar op de dader af. ,,Ik schreeuwde ‘wat gebeurt hier nou’ en zag dat hij daar geschrokken op reageerde. Hij ging meteen naar buiten.” De restaurantbaas ontfermde zich over zijn vrouw en waarschuwde de hulpdiensten. Binnen drie minuten stond er een politieauto voor de deur.



,,Ze waren er echt heel snel bij, dat was fijn”, zegt de eigenaar, inmiddels bekomen van de schrik. ,,We hebben dit een aantal jaar geleden ook al eens meegemaakt. Toen werden we bedreigd met een mes. Nu is het dus met een pistool. Het wordt steeds gekker.” Hij en zijn vrouw hebben aangifte gedaan van bedreiging.



Hoe nu verder? ,,We gaan gewoon door met ons leven. We blijven alert en hopen natuurlijk dat hij nog gepakt wordt. Dit mag niet onbestraft blijven.”