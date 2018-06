Restaurantgast vindt parel in oester: 'We gaan hem taxeren'

Superfan Luuk (7) ontroert met brief aan Cocu: 'Wil je alsje­blieft blijven?'

11:08 Voor Phillip Cocu (47) is de aanstaande transfer naar Fenerbahçe een nieuw hoogtepunt in zijn carrière, maar voor de 7-jarige Luuk is het nieuws een regelrechte nachtmerrie. De jonge supporter is zo verdrietig dat hij besloot een brief te schrijven naar zijn grote idool. Zijn moeder is tot tranen toe geroerd. ,,Hier moet toch een lief antwoord op komen?”