Ricardo zat aan boord van TUI-vlucht die noodlanding moest maken: ‘Barst van twee meter in voorruit’

Het was een uitgestelde coronavakantie, om te vieren dat opa en oma vijftig jaar getrouwd waren. Met acht familieleden nam Ricardo van Mouwrik vlucht OR3042 van het Turkse Alanya naar Rotterdam, die uiteindelijk een noodlanding maakte in de Roemeense hoofdstad Boekarest. De voorruit was beschadigd geraakt na een botsing met een groep vogels.