'Rico de Chileen spilfiguur in goed geoliede organisatie met Ridouan Taghi’

Dat is het beeld dat het Openbaar Ministerie schetste tijdens een inleidende zitting tegen R., in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. R. leidde zijn organisatie samen met criminele kopstukken als Ridouan Taghi, Naoufal F. en maffiabaas Raffaele Imperiale, aldus het OM. De voortvluchtige Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieonderzoek Marengo. F. is in juli veroordeeld tot levenslang wegens het aansturen en organiseren van de liquidatie van Iraniër Ali Motamed.



De organisatie van de 46-jarige R. en zijn handlangers is niet één vastomlijnde groepering, maar bestaat uit verschillende samenwerkingsverbanden. "R. is daarin de spilfiguur, de leider", aldus het OM. Met Taghi had R. een bijzondere en innige band, zo zette het OM uiteen. In onderlinge berichten gaven ze aan elkaar onvoorwaardelijk te helpen en steunen.