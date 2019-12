Rico Verhoeven trekt zich terug in ‘geheime’ villa voor gevecht tegen Badr

De villa (geen zwembad, wel sauna) staat ergens in een bosrijk gebied, maar waar, dat houdt Verhoeven geheim. Voor de rust. De 30-jarige Brabander vertoeft in eerste instantie met een privékok en zijn coach in de villa. Later voegen zijn krachttrainer en mental coach zich daarbij. Alles is er vanaf nu op gericht om in het perfecte ritme te komen voor het gevecht tegen Hari, die overmorgen 35 wordt. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met het feit dat de strijd pas 's avonds zeer laat begint. Op dat late moment op de dag moet de vechtsporter dus op zijn scherpst zijn.

,,De dagen daar zien er redelijk rustig uit”, vertelt Verhoeven. ,,Het is vooral ontspannen en trainen. Maar het trainen is nu vooral nog bedoeld om het lichaam geprikkeld te houden. Het echte werk is al gedaan, ik hoef m'n lichaam niet meer te vermoeien. Maar alleen op de bank hangen is ook niet goed, af en toe moet ik effe flink blijven aanzetten. Ik ben op gewicht, daar hoeft niks mee bij of af, dat is al enkele weken zo. Als ik gewoon blijf doen wat ik doe, blijf ik op dat gewicht. Daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Ik hou mezelf verder gewoon actief, bezig.”



Rico’s gezin is er niet bij in de villa. ,,Ik vind het natuurlijk leuk om bij mijn gezin te zijn, dus thuis ben je daar toch veel mee bezig. Ook daarom trek ik me nu terug. Al rijd ik nog wel af en toe naar huis om ze even te zien.”