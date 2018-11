Ries zou azc ‘in de fik steken’, maar biedt nu schuilplaats aan vluchteling

Gestolen Picasso Kunsthal­roof mogelijk gevonden in Roemenië

17 november In Roemenië is na een anonieme tip mogelijk de Picasso gevonden die in 2012 uit de Kunsthal in Rotterdam werd gestolen. Het doek is in de Nederlandse ambassadeurswoning in Boekarest overhandigd aan het Roemeense Openbaar Ministerie, zo heeft de Nederlandse ambassadeur Stella Ronner in Roemenië bevestigd, meldt de NOS.