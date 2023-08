Rijbewijs kwijt? Essentiële post in dit dorp bleek plots zoek: ‘Straks heb ik honderden euro’s boete’

‘Ik wil geld!’, roept vrouw tijdens overval op Blokker: ‘Het was een amateurtje’

‘Ik wil geld hebben!’, roept de overvaller woensdag tegen het middaguur in de Blokker in Hulst. Maar als de kassamedewerker haar baas roept, maakt de vrouw zich snel uit de voeten. ,,Het was een amateurtje”, zegt winkeleigenaar Geerard den Herder.