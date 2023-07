Rijbewijs ‘politievlogger’ Jan-Willem Schut ingevorderd, reed 51 kilometer te hard

Dit maakt Schut zelf bekend in een video op YouTube. Het rijbewijs is volgens hem opgestuurd naar een officier van justitie, die een besluit moet gaan nemen over de kwestie. Ook heeft hij een schriftelijke berisping gekregen van de politie. Schut maakt vlogs over zijn werk bij de politie. Hij heeft meer dan 300.000 abonnees op YouTube. Hij meldt dat hij het wel ‘zo eerlijk en transparant is’ om naar buiten te treden over de kwestie, omdat hij al jarenlang video’s maakt over zijn werk, waarbij hij bijvoorbeeld boetes uitschrijft of zelf rijbewijzen inneemt.