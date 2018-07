Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid

Vader doodgere­den Fleur: schaamte­loos dat zij mijn dochter schuld willen geven

13:55 Robert Balkestein, de vader van de in 2016 doodgereden Fleur (19), noemt het schaamteloos dat vader Walter en zoon Casper van W. in hoger beroep proberen een deel van de schuld van het ongeluk in de schoenen van Fleur te schuiven. ,,Het is aan de rechter, maar allang is bewezen dat Fleur netjes reed en dat ze de telefoon niet in haar hand had.''