Ripdeal bij station Amersfoort gaat hélemaal mis: tiener verliest onderbeen en knie

De val die leidde tot de amputatie vormde het dramatische slot van een ripdeal door de Hooglander en een vriend op de vandaag veroordeelde Milan R. Deze 19-jarige Amersfoorter ontmoette de jongens volgens afspraak bij het Centraal Station in zijn woonplaats om ze hasj te verkopen. Wat hij als dealer niet wist, was dat de vrienden hadden afgesproken de drugs te roven.

Quote Ik ben voor het leven getekend. We hebben allebei domme dingen gedaan. Ik wil niet dat hij gevangenis­straf krijgt Slachtoffer

Als de vriend van het slachtoffer er met de buit in zijn rugzak vandoor gaat, zet ook de Hooglander het op een rennen. R. zet de achtervolging in door de stationshal en langs de toegangspoortjes. Als de vrienden beiden een andere perrontrap naar beneden kiezen, volgt R. de Hooglander. Ter hoogte van het tussenplatform krijgt hij hem te pakken.

Verbrijzelde knie

De jonge Hooglander verliest zijn evenwicht en komt zo ongelukkig ten val dat hij schreeuwend van de pijn blijft liggen. In het ziekenhuis voeren traumachirurgen nog dezelfde dag operaties uit aan het gebroken onderbeen en de verbrijzelde knie. In de dagen er na ontstaan zodanige complicaties dat de specialisten besluiten tot amputatie.

Milan R. vertelde de politierechter aangedaan dat hij nooit de intentie had gehad het slachtoffer invalide te maken. ,,Ik ben na de beroving in een reflex achter hem en zijn vriend aan gerend. Op de perrontrap heb ik hem vanachter vastgepakt, maar nooit met de bedoeling hem te verwonden’’, snikte de jonge Amersfoorter.

Ernstig

Enkele ooggetuigen hadden volgens de officier van justitie een andere lezing. R. zou de Hooglander in zijn nek zijn gesprongen terwijl hij vijf of zes treden hoger op de trap stond. ,,In zo’n situatie weet je hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn. Het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel is hiermee bewezen’’, stelde de openbaar aanklager. Omdat de dader zichtbaar gebukt gaat onder wat hij aanrichtte en omdat hij niet eerder in de fout ging, eiste ze een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes weken.

De rechter had ook een beslissing te nemen over de schadeclaim van bijna 123.000 euro die de advocaat van de Hooglander indiende. De helft van het bedrag behelst smartengeld voor het aangedane en blijvende leed. De jongen, die in zijn rolstoel aanwezig was in de rechtszaal maar zijn raadsman de verklaring liet voorlezen, lijdt aan hevige fantoompijn, slikt zware medicijnen en heeft nog vervolgoperaties te ondergaan.

Suïcidegedachten

,,Tijdens de lange periode in het ziekenhuis en de revalidatie kreeg ik suïcidegedachten. Ik ben sinds januari thuis, maar nog steeds somber en met weinig levensvreugd. Mijn werk en studie ben ik kwijt. Ik ben bang hoe mijn sociale leven er uit ziet als straks corona voorbij is. Ik ben voor het leven getekend. We hebben allebei domme dingen gedaan. Ik wil niet dat hij gevangenisstraf krijgt.’’

De politierechter vond –in tegenstelling tot de verdediging – het verband tussen de sprong in de rug en de latere amputatie bewezen. Ze veroordeelde R. tot 80 uur taakstraf. Omdat ook het slachtoffer uit Hoogland een rol had in de gebeurtenissen, laat ze de beslissing over financiële compensatie over aan de burgerrechter.