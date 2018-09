Risicostudent moet eerder herkend worden

'Stereotype van veel drinken is eenzijdig'



Om met de deur in huis te vallen: het stereotype beeld van 'dé student' bestaat niet, stelt Lex Lemmers van Trimbos. ,,Het stereotype van veel drinken is heel eenzijdig. Binnen de diverse studierichtingen is er veel variatie en ook de culturele achtergrond speelt mee. Het wordt lang niet in alle culturen als iets goeds gezien om veel te drinken."



Dergelijk gedrag kans zelfs leden uitsluiten, iets waar de diverse studentenverenigingen zich langzaam bewust van lijken te worden. Zo zijn er tijdens de afgelopen introductieweken in onder meer Delft, Rotterdam, Amsterdam en Tilburg diverse maatregelen genomen om het drankgebruik terug te dringen. Een initiatief waar ook de studenten zelf bij betrokken waren.



Druk

Kinderarts Nico van der Lely zag hoe studenten in Delft dit jaar het plan opvatten om iets aan het drankgebruik te doen. ,,Dat gebeurde deels onder druk van de TU, die de problematiek zat was. Maar een andere reden was dat er steeds meer studenten uit moslimlanden naar Delft komen. Daar moet je iets mee."



En dus zetten meerdere studentenverenigingen hun handtekening onder een intentieverklaring om samen met De Stichting Jeugd en Alcohol, de gemeente, de TU Delft en het Rode Kruis iets te gaan doen aan het drankgebruik onder studenten. Onderdeel van dat plan is om tijdens evenementen te werken met coaches die mensen aanspreken op hun drankgedrag.



Cultuuromslag

Verslavingsdeskundige Margot Peeters van de Universiteit Utrecht denkt dat daarmee één van de belangrijkste stappen gezet is, namelijk een cultuuromslag. Peeters: ,,De Delftse studenten erkennen zelf dat er een probleem is en dat daar iets aan gedaan moet worden. Dat is als je het mij vraagt de belangrijkste stap." Iets wat nu ook navolging krijgt in de andere studentensteden.



Wil je echt iets bereiken, dan zou je volgens Floor van Bakkum van Jellinek iets op landelijk niveau moeten organiseren. ,,Er zijn verschillende initiatieven, maar er is geen landelijke aanpak. Een duidelijke visie ontbreekt. Wat wil je nu precies bereiken? Een landelijk, integraal beleid zou daarom goed zijn en ook een landelijke monitor om het alcoholgebruik goed in kaart te brengen. Dan is het veel makkelijker om dat soort beleid te ontwikkelen."