RIVM: 112 sterfgevallen erbij en 123 nieuw gemelde ziekenhuisopnames

Het aantal gemelde sterfgevallen als gevolg van het coronavirus is gestegen met 112. Dat meldt het RIVM. Het totaal staat nu op 4.289 dodelijke slachtoffers in Nederland. Het aantal meldingen van mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of zijn geweest is toegenomen met 123. Dat totaal is nu 10.281.

Gisteren werden er nog 137 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en 123 mensen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland ligt nu op 36.535 (806 meer dan gisteren). Het werkelijke aantal mensen dat de ziekte heeft of heeft gehad ligt vele malen hoger, want lang niet iedereen wordt getest. Van alle gemelde patiënten is de helft 61 jaar of ouder. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.

Het aantal nieuw gemelde ziekenhuisopnames schommelt al een tijd tussen de honderd en tweehonderd en af en toe zelfs onder de 100. Nog niet zo lang geleden (begin deze maand) kwamen er dagelijks zomaar vijfhonderd nieuwe meldingen binnen van mensen die in het ziekenhuis liggen of lagen.

De aantallen van vandaag zijn meldingen van gistermorgen 10.00 uur tot vanmorgen 10.00 uur. Lang niet alle overleden personen of ziekenhuisopnames zijn van die 24 uur, maar vaak al van langer geleden. Als alle sterfgevallen en ziekenhuisopnames zijn ‘verdeeld’ over de werkelijke dagen van overlijden of opname, is duidelijk te zien dat de ‘slechtste’ dagen al van eind maart en begin april dateren. De piek van de coronaepidemie ligt alweer enige tijd achter ons. Het aantal patiënten dat op de intensive care ligt, daalt ook al enige tijd.

Oversterfte

Ook de zogeheten oversterfte is aan het dalen. Dat bleek vanochtend uit uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de week van 13 april tot en met 19 april 2020 zijn 4.300 sterfgevallen gemeld. In de afgelopen drie jaren overleden er ongeveer 2.850 mensen per week in de periode rond week 16. In de afgelopen paar weken werden er ongeveer tweeduizend sterfgevallen meer gemeld dan verwacht.