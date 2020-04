RIVM: 129 ziekenhuisopnames en 142 gemelde sterfgevallen, waaronder tiener

Het aantal meldingen van personen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden is de afgelopen 24 uur gestegen met 142, waaronder een patiënt van 18 of 19 jaar oud. Dat is het jongste slachtoffer tot nu toe. De exacte leeftijd is niet bekend. Het RIVM laat weten dat de patiënt behalve Covid-19 onderliggend lijden had.

Het aantal ziekenhuisopnames is opnieuw gedaald. In de afgelopen 24 uur kwamen er 129 meldingen binnen, het laagste aantal ziekenhuisopnamen sinds 20 maart. Het totaal aantal mensen dat in het ziekenhuis lag of nog ligt, is 9.594.



Het totaal aantal doden als gevolg van de besmettelijke longziekte staat nu op 3.601. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland ligt nu op 31.589 (1.140 meer dan gisteren), blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

Belangrijk blijft het om te vermelden dat het gaat om meldingen die de afgelopen 24 uur zijn binnengekomen. Veel gevallen van overlijden of opname in het ziekenhuis zijn al van langer geleden. Als alle gevallen over de juiste dagen zijn verdeeld, is duidelijk te zien dat de piek van met name het aantal ziekenhuisopnames al enige tijd achter ons ligt.

Immuunsysteem uit de bocht

Opvallend: onder de doden, jonger dan 70 jaar, zijn bijna veertig gezonde mensen. Bij hen waren geen onderliggende aandoeningen bekend. Bij wie en waarom het virus hard toeslaat is nog altijd niet precies duidelijk. Risicogroepen zijn kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met ernstig overgewicht. Zij hebben doorgaans een minder goed werkend afweersysteem, waardoor het virus moeilijker verslagen kan worden. Maar ook bij op het oog fitte mensen kan het virus genadeloos toeslaan.



Volgens een aantal wetenschappers zijn er steeds meer signalen dat het immuunsysteem van een coronapatiënt zó hard werkt om het virus te bestrijden, dat het uit de bocht vliegt. Die overreactie is soms zo hevig dat longblaasjes stuk gaan, de longen schade oplopen en andere organen uitvallen, waardoor de patiënt overlijdt. Immuunremmers zouden een uitkomst kunnen bieden en de longschade kunnen beperken. Daar lopen momenteel studies wereldwijd naar.

Niet iedereen getest