RIVM: 14 sterfgevallen, 27 nieuw gemelde ziekenhuisopnames

Gisteren werden er nog tien sterfgevallen en vijftien nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat waren opvallend lage cijfers en dat was dan ook het laagste aantal in de afgelopen twee maanden. Er werden gisteren 125 nieuwe besmettingen geregistreerd. Marion Koopmans, bijzonder hoogleraar virologie van Erasmus MC, waarschuwde daarop voor te veel optimisme. ,,In het weekend zijn de cijfers altijd lager. Het virus is zeker nog niet weg. We moeten echt maandag afwachten om een duidelijker beeld te krijgen. De dalende cijfers passen wel in de trend, maar we kunnen zeker op basis van de cijfers van vandaag niet zeggen dat dit een trendbreuk is.”