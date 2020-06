RIVM: 3 nieuwe sterfgevallen door corona, 6 nieuwe ziekenhuisopnames

Ballonvaar­ders boos: voortbe­staan in gevaar na strengere in plaats van soepeler corona-re­gels

12:48 Verbijsterd, boos, teleurgesteld. De pakweg 250 piloten die in Nederland brood verdienen met commerciële ballonvaart zijn donderdag tot hun woede geconfronteerd met strengere in plaats van soepeler coronaregels. Ze mogen tot 1 september niet meer de lucht in met passagiers als ze 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen, in de kleine mandjes een onmogelijkheid.