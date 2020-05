RIVM: 53 doden door coronavirus, 35 nieuwe ziekenhuisopnames

Het werkelijke aantal overledenen is hoger, want mensen die symptomen hebben worden lang niet altijd getest. Het aantal meldingen staat ook niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur: soms geven GGD’en sterfgevallen pas enkele dagen later door.



In Nederlandse ziekenhuizen zijn 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen, becijferde het RIVM vandaag. In totaal hebben sinds het begin van de uitbraak 11.492 mensen in Nederlandse ziekenhuizen gelegen door het virus.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 43.681. Dat zijn er 200 meer dan gisteren. Ook hier ligt het werkelijke aantal patiënten vermoedelijk hoger.

Past in beeld

De cijfers passen volgens het RIVM bij het beeld dat de maatregelen die verspreiding van het nieuwe coronavirus moeten tegengaan, werken. Zowel het aantal dagelijkse sterfgevallen als het aantal ziekenhuisopnames ligt veel lager dan tijdens de piek van de pandemie, eind maart. Volgens de gegevens van het RIVM werden op 27 maart maar liefst 609 coronapatiënten opgenomen. Enkele dagen daarna, op 31 maart, stierven 175 mensen die waren besmet.

Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Van de opgenomen patiënten is weer de helft 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder. Van de overledenen onder de 70 jaar leed 70 procent aan een ‘onderliggende aandoening’, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of een chronische longziekte.

Registratie

Overigens is het RIVM de cijfers sinds 8 mei op een andere manier gaan registreren. In de coronacijfers tellen alleen de nieuwe ziekenhuisopnames mee waarbij corona de opnamereden is. Andere ziekenhuispatiënten die bij screening ook corona onder de leden blijken te hebben, worden bij het totaal aantal meldingen geteld. Dat doet het instituut omdat de reguliere ziekenhuiszorg steeds meer wordt herstart en er daarom vaker uit voorzorg mensen worden getest die om een andere reden dan corona worden opgenomen.