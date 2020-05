RIVM: 71 nieuw gemelde sterfgevallen, 35 ziekenhuisopnames

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 71 nieuwe meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal vallen in ons land nu 5359 coronadoden te betreuren. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 35. Daarmee zijn in totaal 11.227 coronapatiënten opgenomen (geweest), meldt het RIVM.

Verder meldt het RIVM dat het aantal nieuw vastgestelde besmettingen in de afgelopen 24 uur is gestegen met 319. Met de nieuwe besmettingen komt het totaal aantal vastgestelde infecties in ons land op 42.093. Omdat niet iedereen wordt getest, ligt het werkelijke aantal een stuk hoger.

Gisteren werden er nog 84 overlijdens gemeld, een dag daarvoor waren het er 36 - dat was opvallend laag. Sinds 26 april ligt het aantal overleden patiënten elke dag wel onder de honderd. Het aantal ziekenhuismeldingen was gisteren 39. Van alle opgenomen coronapatiënten is een deel overleden aan de gevolgen van de infectie. Anderen zijn hersteld en mochten naar huis.

Nu de normale ziekenhuiszorg steeds meer wordt opgestart, testen ziekenhuizen uit voorzorg steeds vaker mensen die om een andere reden dan Covid-19 in het ziekenhuis worden opgenomen. Vanaf vandaag telt het RIVM in de coronacijfers alleen de nieuwe ziekenhuisopnames mee waarbij Covid-19 de opnamereden is. Andere ziekenhuispatiënten die bij screening ook corona onder de leden blijken te hebben, worden bij het totaal aantal meldingen geteld.

Daling over hele linie

Het RIVM blijft benadrukken dat de dagelijkse meldingen bestaan uit registraties verspreid over meerdere dagen. Niet alle opnames en/of overlijdens worden direct gemeld. Sinds eind maart is er over de hele linie een daling te zien in het dagelijkse aantal nieuwe sterfgevallen. De piek lag op 31 maart, toen er 174 mensen overleden als gevolg van het coronavirus.