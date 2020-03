RIVM biedt zorg houvast en komt met nieuwe richtlijnen voor dragen beschermend materiaal

Het RIVM heeft voor zorgmedewerkers nieuwe richtlijnen opgesteld voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers. Het gaat om alle zorg die buiten het ziekenhuis wordt verstrekt. Alleen als er sprake is van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek is het volgens het RIVM nodig minimaal een chirurgisch masker en wegwerphandschoenen te dragen.

Als de afstand tot de patiënt meer dan 1,5 meter is en ook als er sprake is van contact dat minder dan vijf minuten duurt, is extra bescherming volgens de nieuwe richtlijn niet nodig. Wouter van Soest, directeur van ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties, laat weten dat de nieuwe richtlijnen voor meer houvast zorgen voor thuiszorg, huisartsenzorg, gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg. ,,Er is nu duidelijkheid, we kregen hier veel vragen over. Tot nu toe waren de maatregelen vooral gericht op de ziekenhuizen, dat is nu veranderd.’’

Volgens Van Soest wordt met name in gebieden waar de druk op de zorg hoog is, bijvoorbeeld in grote delen van Brabant, niet-noodzakelijke zorg overgeslagen. ,,Dat gebeurt bijvoorbeeld in de thuiszorg. Steeds meer organisaties zullen het aantal bezoeken beperken of andere maatregelen nemen om het risico op besmetting te beperken.’’

Paniek

Een van de thuiszorgorganisaties is het Brabantse TWB. Deze organisatie telt zo'n 2000 medewerkers en verleent zorg aan ruim 5000 cliënten. TWB-bestuurder Christ-Jan Danen vertelt dat er heel veel vragen zijn over hoe de thuiszorg kan functioneren. ,,Cliënten zijn soms in paniek en eisen dat onze mensen met compleet beschermende kleding verplegend werk doen. Als er niets aan de hand is, gebeurt dat niet want dan hebben we binnen een paar dagen een groot tekort aan beschermende spullen zoals mondkapjes, speciale brillen en ander materiaal.’’

Danen benadrukt dat de zorg niet in gevaar komt. ,,We blijven leveren, maar in beperkte vorm. Voor cliënten die zijn besmet met het virus, hebben we een speciaal zorgteam opgetuigd dat in beschermende kledij de mensen bezoekt en helpt.’’ Danen beseft maar al te goed dat het inperken van de zorg grote gevolgen heeft. ,,Het zijn bizarre tijden. Maar we doen er alles aan om iedereen ondanks de beperkingen te helpen. Gelukkig krijgen onze medewerkers ook veel steun vanuit de samenleving. Vandaag kreeg ik van vier inwoners uit Roosendaal een kaart en een pak ‘helden-koffie’ als compliment richting ons personeel. Dat maakt onze dag weer helemaal goed.’’ TWB doet trouwens een extra beroep op mantelzorgers om hulpbehoevende mensen thuis te helpen.

Mantelzorg

MantelzorgNL is bang dat mantelzorgers hierdoor nog veel meer lasten op hun schouders krijgen. Een middagje ontspanning na zorg voor een ernstig kwakkelende ouder, een gehandicapt kind of een andere dierbare hulpbehoevende, is niet meer vanzelfsprekend. En naar schatting ruim een derde van de mantelzorgers heeft geen achtervang.

Quote Naar schatting ruim een derde van de mantelzor­gers heeft geen achtervang Dat zegt Liesbeth Hoogendijk, bestuurder van MantelzorgNL. Daarbij signaleert ze eveneens dat de thuiszorg, die volgens haar al krap was, in deze crisistijd nog minder capaciteit heeft. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, op wat voor manier geregeld ook, komt al minder opdagen waardoor een oogje in het zeil vanuit die hoek vaker wegvalt.



,,We horen dat nu in toenemende mate. Veel mensen houden het nog wel even vol, maar bij de gedachte dat dit veel langer gaat duren, beginnen ze zich heel grote zorgen te maken. Veel mantelzorgers zijn al fors belast en juist dan zijn die mogelijkheden om even te ontsnappen heel belangrijk.’’