RIVM constateert ‘afvlakking’ maar is desondanks somberder dan vorige week

De bestrijdingsmaatregelen tegen het coronavirus hebben effect maar dat is minder dan het RIVM had verwacht. Dat zegt hoofd-modelleur Jacco Wallinga. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu is ook ‘een stuk somberder’ over het aantal besmette patiënten dat op de intensive care terecht zal komen, blijkt.

Maar eerst het goede nieuws. Het RIVM constateert een afvlakking van de curve van het aantal nieuw opgenomen coronapatiënten in het ziekenhuis. Die curve liep op, leek woensdag voor het eerst af te vlakken en die trend heeft zich doorgezet volgens Wallinga. Het duurt volgens hem een tijdje voordat het effect van de noodmaatregelen zichtbaar is bij ziekenhuisopnames. Dit omdat patiënten eerst de huisarts bellen en pas daarna naar het ziekenhuis gaan. Daardoor kan hij nu pas de effecten zien van maatregelen die twee weken geleden werden genomen.

,,Op 16 maart zien we het reproductiegetal onder de 1 komen”, zegt Wallinga in een gesprek met de NOS. Dit reproductiegetal betekent dat een besmet persoon vanaf deze datum gemiddeld nog maar één ander persoon besmet. Eerder was dat nog bijna twee. Goed nieuws maar de daling is later gekomen dan de hoofd-modelleur ha d voorspeld. ,,De groeisnelheid wordt minder, maar is nog wel hoger dan we dachten”, aldus Wallinga.

Brabant en Zuid-Holland

Hij is het meest optimistisch over de ontwikkeling in de provincie Noord-Brabant. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is daar veel lager dan enkele dagen geleden. Daardoor lijkt de grootste piek voorbij te zijn. “De maatregelen zijn daar het eerst ingevoerd. Dus als je mij nu vraagt, waar baseer je het optimisme op, dan is dat het beeld van Noord-Brabant.”

Tegelijkertijd groeit het aantal ziekenhuisopnames in Zuid-Holland snel. ,,Dat is het meest verontrustend. Echt iets om in de gaten te houden”, verklaart Wallinga in het interview.

Intensive Care-opnames

Een andere tegenvaller is volgens hem de verwachting van het aantal coronapatiënten dat op de intensive care (IC) terecht zal komen. ,,De meest positieve scenario’s van vorige week komen niet uit”, zegt de RIVM-modelleur. ,,In het meest waarschijnlijke scenario liggen er half april 2500 coronapatienten op de IC. Dat is best wel een grote verschuiving ten opzichte van vorige week.’’ Toen gold dat aantal nog als het sombere scenario. Wallinga hoopte toen dat er maximaal 1000 bedden nodig zouden zijn begin april. Maar dat aantal is vandaag al bereikt.