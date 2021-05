RIVM: Defensiepersoneel op veel meer plekken jaren blootgesteld aan chroom-6-verf

De (oud-)medewerkers van deze locaties komen ook in aanmerking voor een schadevergoeding als zij door chroom-6 ziek zijn geworden. Ze waren volgens het RIVM niet voldoende beschermd. Demissionair staatssecretaris Barbara Visser biedt haar excuses aan alle (oud-)medewerkers en hun nabestaanden.

Om hoeveel mensen het precies gaat is volgens het RIVM niet te achterhalen. Maar de nu gepresenteerde uitkomsten geven wel duidelijkheid aan werknemers: als ze onbeschermd met chroom-6 bij Defensie hebben gewerkt en ze later gezondheidsklachten krijgen, dan is nu vast te stellen of dat mogelijk werkgerelateerd is.

Het nu gepresenteerde rapport is het laatste onderzoek van een kwestie die de gemoederen al sinds de jaren zeventig bezig houdt. Medewerkers van Defensie die tussen 1984 en 2006 op vijf Navo-locaties het onderhoud van Amerikaans materieel verzorgden, merkten dat er opvallend veel collega’s ziek werden of vroeg overleden. Ze hadden vaak kanker. Na berichten over de giftigheid van de chroomhoudende verf waarmee zij jarenlang Amerikaanse tanks van een beschermende laag voorzagen, wilden ze er het fijne van weten.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht sinds 2015 de gevolgen van werken met Chroom 6 bij Defensie. De eerste resultaten waren in begin juni 2018 glashelder: bij langdurige blootstelling kan chroom-6 kan long, neus, neusbijholte en maagkanker veroorzaken, concludeerde het RIVM. Ook kan het leiden tot eczeem, allergische astma en rhinitis, chronische longziekten of een perforatie van het neustussenschot. In een onderzoek later kwam daar strottenhoofdkanker bij.

De gevaren waren al sinds 1973 bekend. Dat er niks mee werd gedaan, lag volgens het RIVM aan de wens te kunnen blijven werken. De vrees was dat de onderhoudslocaties zouden worden gesloten als Defensie de Amerikanen om meer geld vroeg voor veiligheidsmaatregelen.

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie (VVD) bood in 2018 excuses aan voor het onbeschermd werken met Chroom 6.

Volgens het RIVM schoot Defensie ernstig tekort door werknemers decennialang bloot te stellen. Vooral spuiters, lassers of meewerkende voormannen op de Navo-werkplaatsen liepen gevaar. Voor mensen die op kantoor werkten, was de kans op blootstelling ‘verwaarloosbaar’. Pas medio jaren 90 nam Defensie maatregelen om personeel te beschermen, zoals maskers.

Defensie bood excuses aan. Slachtoffers en nabestaanden kregen in elk geval 3850 euro uitgekeerd en, afhankelijk van de ernst van de ziekten, tussen de 5000 en 40.000 euro smartengeld.

Deze compensatieregeling geldt nu dus niet meer alleen voor medewerkers van de vijf Navo-locaties, maar voor alle defensielocaties waar militairen onbeschermd met chroom-6 hebben gewerkt. ,,,Ik besef dat dit niet al het leed kan wegnemen. Maar dit is een erkenning voor het niet nakomen van onze zorgplicht”, aldus Visser.