RIVM: drie nieuwe sterfgevallen door corona, vijf gemelde ziekenhuisopnames

Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 111. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 49.914. In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.863 mensen opgenomen (geweest). De cijfers zijn een beetje vertekend: sommige patiënten worden door de ziekenhuizen en GGD’s later gemeld bij het RIVM. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld. Zo zit er bij de vijf nieuw gemelde ziekenhuispatiënten één persoon die op 20 mei al is opgenomen, en een ander al op 23 mei.

Vandaag werd bekend dat het RIVM vanaf 1 juli niet meer zal komen met dagelijkse cijfers over het aantal doden ten gevolge van het coronavirus, het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal nieuwe besmettingen. Voortaan gaat het om een wekelijkse update.

Milde klachten

Lang niet iedereen is getest: het werkelijke aantal besmettingen zal veel hoger liggen. Bovendien hebben veel mensen in Nederland het coronavirus gehad zonder dat zij klachten hadden. Dat betekent dat Covid-19 milder is dan aanvankelijk gedacht, zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw. Belangrijk volgens hem is dat mensen ook met milde klachten zich laten testen.

Eerder dachten onderzoekers volgens De Gouw dat ongeveer 20 procent van de mensen met een corona-infectie in het ziekenhuis terecht zou komen. Dat blijkt 3,5 procent van de coronapatiënten te zijn. Hij verwijst ook naar onderzoek van Sanquin eind mei, waaruit blijkt dat 5,5 procent van de mensen besmet is geweest met het virus. Omgerekend zijn dat bijna een miljoen Nederlanders. ,,Als we kijken naar het aantal mensen dat we hebben getest, dat positief is bevonden en in het ziekenhuis heeft gelegen, blijkt dat veel mensen geen of milde klachten hadden. Ze waren buiten beeld.”