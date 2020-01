RIVM: Legionellabacterie komt mogelijk via waterzuivering in de lucht

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het aannemelijk dat sommige zuiveringsinstallaties voor afvalwater de legionellabacterie verspreiden. Installaties met een verhoogd risico daarop zouden maatregelen moeten nemen om dat te voorkomen. Ook zouden er beschermingsmaatregelen voor medewerkers van de zuiveringen nodig zijn.



De kans op verspreiding en besmetting ontstaat wanneer er tijdens het waterzuiveringsproces lucht in het warme water wordt geblazen. De mogelijk in het warme water groeiende bacteriën zouden zich dan in kleine druppeltjes water, zogenaamde aerosolen, in de lucht komen en zich verspreiden naar de omgeving. De legionellabacteriën kunnen onder meer ernstige longontsteking veroorzaken.