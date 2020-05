RIVM meldt vijf nieuwe sterfgevallen en acht ziekenhuisopnames door coronavirus

Een dag eerder kwamen er 28 sterfgevallen en negen ziekenhuisopnames bij. Met de cijfers van vandaag lijkt de dalende trend van de afgelopen weken door te zetten.

Het aantal positieve besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 185. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 46.442. In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.735 mensen opgenomen (geweest).

Tot nu toe zijn er in Nederland 5.956 sterfgevallen gerapporteerd waarbij sprake was van besmetting met het virus. Het werkelijke aantal doden ligt aanzienlijk hoger, omdat lang niet iedereen werd getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Ook ligt het werkelijke aantal infecties waarschijnlijk een stuk hoger.

Piek

Sinds de piek van begin april - toen er op sommige dagen meer dan tweehonderd mensen overleden aan het virus - daalt het sterftecijfer. Ook het aantal nieuwe besmettingen nam de afgelopen weken gestaag af. Het RIVM schrijft deze afname toe aan de door het kabinet genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid riep mensen gisteren op om zich al bij milde klachten op corona te laten testen. ,,Dat kan bij koorts, maar óók bij alleen klachten als hoesten, niezen en kortademigheid. Ook daarbij geldt: ‘blijf thuis, en laat je testen!’’

Verspreiding in buitenlucht