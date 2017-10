RIVM onderzoekt borstimplantaten: bijna 72 procent heeft klachten

Ini­ti­a­tief­ne­mers referendum sleepwet moeten volop aan de bak

15:50 Minder dan twee weken. Dat is de tijd die de initiatiefnemers van het referendum over de zogeheten sleepwet hebben om 300.000 handtekeningen bijeen te harken. Als ze daarin slagen, dan is er rond de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 een volksstemming over de wet, die het aftappen van telefoons vergemakkelijkt. Er zijn nog zo'n kleine 100.000 handtekeningen nodig.