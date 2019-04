RIVM start groot onderzoek naar nieuw oprukkend tekenvirus

,,Omdat we nog niet precies weten waar het virus allemaal circuleert, zijn gezondheidsprofessionals (GGD, artsen, microbiologen) door heel Nederland geïnformeerd over de aanwezigheid van deze ziekte en wordt TBE in onze landelijke publieks- en voorlichtingscampagnes meegenomen’’, aldus een woordvoerder van het RIVM.

Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen University & Research (WUR) en tekenradar vindt eveneens dat alertheid is geboden. ,,Het aantal ziektegevallen neemt toe’’, vertelt Van Vliet. ,,De ziekte van Lyme komt veel vaker voor, maar we moeten dit type wel goed in de gaten houden.’’

Huid van reeën

In 2016 dook tick-borne encephalitis (TBE -virus) voor het eerst op op de Sallandse en Utrechtse Heuvelrug. Het virus werd aangetroffen in teken, die zich op de huid van reeën bevonden. Tot dan toe was het TBE-virus alleen bekend in Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Een patiënt in Nederland raakte met het virus besmet. Het was voor het RIVM aanleiding voor meer onderzoek. Er werd onder meer bloed van geschoten reeën onderzocht.

Uit een recente publicatie waar verschillende onderzoekers aan meewerkten blijkt dat het aantal besmettingen aan het toenemen is: in elf gebieden komt het TBE-virus nu. Op de rand van Zeeland met Brabant is al een besmetting geconstateerd.

,,Het klopt dat we ook antistoffen tegen het TBE-virus hebben gevonden in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Deze informatie hebben we verzameld samen met het DWHC (Dutch Wildlife Health Centre). Hoewel deze informatie een eerste aanwijzing is dat in die provincies ook TBE zou kunnen circuleren, moet dat verder worden onderzocht door teken uit die gebieden te testen op het virus. Het RIVM zoekt samen met de WUR naar manieren om de verspreiding van het virus beter te kunnen voorspellen.’’

In België hebben ook verschillende mensen het TBE-virus opgelopen na een tekenbeet. Bij een Belgische patiënt, die vorig jaar Zeeland bezocht, valt niet uit te sluiten dat hij het virus in onze provincie heeft opgedaan, zo meldde de Belgische krant Het Laatste Nieuws in oktober.