RIVM-topman Van Dissel: ‘Het gaat nu om zelfbeheersing, blijf thuis bij verkoudheidje’

De periode van grote druk door het coronavirus lijkt achter de rug. Wat is er belangrijk in deze nieuwe fase?

,,We zitten nu in een andere fase van de bestrijding van het coronavirus. Wat belangrijk wordt is solidariteit en zelfbeheersing. We hebben samen een heleboel onder controle gekregen, maar zijn er nog niet vanaf. De vijf basisregels zijn essentieel. Blijf thuis als je ziek bent. Wees daar ook eerlijk over en doe er niet stoer over. Wat we eerder gewend waren, namelijk om bij een verkoudheidje door te werken is niet verstandig. Dat moet je nu juist niet doen. Verder is het advies om je te houden aan de anderhalvemeter, vermijd drukte, als het kan werk dan thuis. En zorg voor goede hygiëne door bijvoorbeeld vaak je handen te wassen. Die basisregels hebben ons een heleboel gebracht. Verlies dat niet uit het oog.’’