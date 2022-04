RIVM: tot en met maandag smog door paasvuren

Schutter over fatale schietpar­tij: ‘Mijn wapen ging per ongeluk af toen hij remde’

‘Een ongelukje’. Een dodelijke schietpartij in Schiedam waarbij afgelopen zomer een automobilist achter het stuur van zijn auto onder vuur werd genomen, was pure pech stelt de vermoedelijke schutter. Hij beweert dat zijn vuurwapen per ongeluk afging toen het slachtoffer plotseling remde en dat het toeval was dat hij daardoor in zijn hoofd werd geschoten.

14 april