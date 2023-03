Rob ligt na hartinfarct in Oostenrijk in coma en kan niet naar huis: ‘We zijn kapot, maar houden moed’

Zaak Promes heropend: voetballer werd mogelijk onrechtma­tig afgeluis­terd in ander onderzoek

De zaak rond de van een steekpartij verdachte Quincy Promes is heropend omdat die steekpartij aan het licht kwam tijdens het afluisteren van de voetballer in een ander onderzoek. Promes’ advocaat betwijfelt of die gesprekken wel gebruikt mogen worden in deze zaak.