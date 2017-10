Robin (26) scoort met Hollandse Lego, 22 jaar geleden bedacht door zijn vader

Het lijkt niet de meest voor de hand liggende locatie voor een nieuwe speelgoedhit. Toch komen de bedenkers van Twickto niet uit de dichtbevolkte Randstad, maar uit het Sallandse Lutten. Daar, tussen de oneindige akkers vlak bij de Duitse grens, kreeg Gert-Jan de Wilde rond 1995 een idee. ,,Ik vond dat er geen goed constructiespeelgoed voor mijn zonen bestond", vertelt hij. ,,Toen ben ik zelf gaan knutselen."

Verder dan wat prototypes kwam De Wilde senior niet. Zijn groothandel Wildkamp - met 45 filialen en driehonderd medewerkers een onderneming van formaat - slokte alle tijd op. En dus bleef het idee liggen.

Toch piekerde De Wilde, inmiddels 58 jaar, verder. Twee decennia later is het zover. ,,Ik vond het een mooi idee en ben er in overleg met mijn vader mee aan de slag gegaan", vertelt zoon Robin, met 26 jaar inmiddels volwassen en even ondernemend als zijn vader.

Frisse kleuren

Het resultaat ligt sinds een week in alle ruim vijfhonderd Intertoys-speelgoedwinkels van Nederland en valt met enige fantasie een kruising tussen Lego en Meccano te noemen. ,,Kijk, je hebt een vierkant blokje plus een rond koppelstuk", legt zoon De Wilde uit. ,,Met een draai zijn ze simpel aan elkaar te bevestigen."

De gedachte achter Twickto, de naam is een samenstelling van twist (draaien) en click (klikken): speelgoed waar kinderen snel groot mee kunnen bouwen. Op het Twickto-hoofdkantoor, gevestigd in een monumentale fabriek in Lutten, staan allerlei voorbeelden opgesteld: helikopters, vliegtuigen en auto's. De kleuren zijn fris: groen, oranje en blauw.

Om Twickto te perfectioneren, zocht De Wilde hulp van een kinderpsycholoog met marketingervaring - een vrij unieke combi. Het speelgoed is vervolgens uitgebreid getest, onder meer op leerlingen van basisschool De Spreng El, waar moeder De Wilde docent is. ,,We wilden zien of Twickto inderdaad zo leuk en intuïtief voor kinderen is als wij denken.''

De testfase bracht diverse verbeterpunten: zo waren de met Twickto te knutselen objecten te vaag. ,,Nu hebben we tot de verbeelding sprekende thema's als luchtvaart, de boerderij en auto's", zegt De Wilde, die onder meer een hbo bedrijfskunde volgde.

Er was daarbij een complicatie: als start-up is er geen budget voor peperdure licenties. Waar kinderen met Lego ruimteschepen van Star Wars kunnen nabouwen, mist de Sallandse fabrikant dat voordeel. ,,Wij moeten het van onze inventiviteit hebben.''

Quote Waar veel jongetjes gelijk aan de slag gaan, opereren meisjes bedachtzamer. Zij kijken eerst hoe het werkt, blijkt uit onze tests.

Volledig scherm Twickto is een nieuw constructiespeelgoed dat in het Nederlandse Lutten (Overijsel) is ontwikkeld. Het bestaat uit bouwstenen en koppelstukken. Het speelgoed is bedacht door vader Gert Jan, zoon Robin is het zakelijke genius die het nu groot poogt te maken. Dat lijkt succesvol te zijn: afgelopen jaar bleek Twickto op de Spielwarenmesse in Nürnberg een groot succes, er is veel interesse. Reportage over dit speelgoed, in Lutten zijn ook veel gave contructies met Twickto gebouwd © André Weima

Vooral jongens

Al met al is het oorspronkelijke ontwerp van vader De Wilde het nodige gewijzigd. ,,De blokjes zijn steviger en het design is verbeterd." Nieuw is een speciaal Ikea-achtig sleuteltje (de 'TwickTool'), waarmee opgebouwde constructies vlot uit elkaar kunnen worden gehaald.

Hoewel het speelgoed voor alle kinderen van zes jaar en ouder is, mikt Twickto vooral op jongens. De verschillen tussen jongens en meisjes zijn interessant. ,,Waar veel jongetjes gelijk aan de slag gaan, opereren meisjes bedachtzamer. Zij kijken eerst hoe het werkt, blijkt uit onze tests." Mede om die reden zit bij elk doosje Twickto nu een duidelijke bouwhandleiding.

De komende maanden zijn spannend. Vallen de Nederlandse jeugd en hun ouders voor het Sallandse speelgoed?

Inmiddels is de voor sinterklaas en kerst belangrijke najaarscatalogus van Intertoys verschenen. ,,Wij staan daar met een halve pagina in. Het is best bijzonder dat Intertoys ons deze kans gunt.''

Bol.com en Wehkamp gaan het speelgoed online verkopen. Voor elk budget is er daarbij wat wils. De simpelste doosjes starten bij 8 euro, de grootste bouwpakketten kosten met 90 euro ruim tien keer zo veel.

Vader en zoon De Wilde verwachten verder veel van het educatieve aspect van hun vinding. ,,Door Twickto leren kinderen samen bouwen.'' Speciaal voor scholen worden er grotere plastic bakken met Twickto aangeboden. ,,Daar bestaat veel belangstelling voor."

De voortekenen lijken gunstig. Het speelgoed oogt aantrekkelijk, het logo vertrouwd. Wie een blik op de gele verpakkingen werpt, vermoedt geen moment dat Twickto tot begin vorig jaar enkel in het hoofd van De Wilde senior bestond.

Daarbij wordt het speelgoed als puur Nederlands product in de markt gezet. 'Made and designed in the Netherlands' staat op de verpakkingen met een rood-wit-blauw vlaggetje erbij.

Daar is geen woord aan gelogen, want de Twickto-steentjes worden in Son gefabriceerd. Bij een bedrijf dat De Wilde senior kent van zijn eigen groothandel. ,,We werken al lang met hen en weten dat de kwaliteit goed is.'' Het was geen moment een optie om Twickto in Azië te laten maken.

Buitenland

Ondanks het Nederlands is de taal op de verpakkingen Engels 'want dat staat toch stoerder'. De Wilde junior en senior willen volgend jaar bovendien het buitenland veroveren. ,,Met één universele verpakking ben je veel flexibeler."

Op de afgelopen Spielwarenmesse in Neurenberg - de grootste internationale speelgoedbeurs in de wereld - trok Twickto in ieder geval veel belangstelling. ,,Er is interesse uit diverse landen, onder meer uit België, Duitsland en Frankrijk."

Om die slag te maken, kijkt Twickto al verder. Het speelgoed moet doorontwikkeld worden. ,,We kunnen bijvoorbeeld meer de technische kant opgaan en tandwieltjes en lichtjes toevoegen. Daar denken we nu over.''