Robin bouwde zijn eigen alvleesklier: ‘Ik kan pizza eten en daarna nog tiramisu’

Dinsdagmorgen, industrieterrein Zenkeldamshoek aan de rand van Goor. Grijze gebouwen in de herfst. Het is hier altijd rustig, behalve de laatste tijd. Een file op straat voert bestuurders richting de corona-teststraat.

Ze staan in stille afwachting. Niet wetend dat ze slechts één afslag verwijderd zijn van de straat Klavermaten. Waar het bedrijf Inreda Diabetic van ondernemer Robin Koops gevestigd is. Voor wie suikerziekte heeft, is het een begrip. Inreda zorgt voor een medische doorbraak voor mensen met diabetes 1.

Insuline is ingewikkeld

Vanaf deze maand komen een eerste honderd diabetespatiënten in aanmerking voor de kunstmatige alvleesklier van Robin Koops, zo werd dinsdag bekend. Ze komen uit Oost-Nederland en zijn onder controle bij de vijf ziekenhuizen die aan een proef van Menzis meedoen. ZGT in Hengelo is er één van, met MST zijn nog gesprekken over deelname.

Het kastje Inreda AP kan het leven van patiënten veranderen, zegt Koops. Om hun suiker op niveau te houden, gebruiken ze nu insuline. Lastig en ingewikkeld. Te veel van het hormoon kan een hypo (glycemie) veroorzaken, te weinig insuline een hyperglymenie.

Volledig scherm Prototype van de kunstalvleesklier. © Inreda Diabetic

Minder kans op complicatie

Robin Koops: „Met de Inreda AP houden ze hun eigen suikerziekte in toom. Of beter gezegd, het kastje neemt dat van hen over. Het regelt zelf de bloedsuikerspiegel door het continu meten van de glucosewaarden. Zijn ze te hoog, dan stuurt de Inreda AP insuline het lichaam in.

Zijn ze te laag, dan wordt glucagon toegediend. Hoeveel hormoon erin gaat, wordt automatisch uitgerekend. Ter controle is af en toe alleen een vingerprik nodig. Studies wijzen uit dat de bloedglucosewaarden stabieler worden. Het gevolg: minder ziekenhuisopnames. Op termijn vermindert de kans op complicaties als blindheid, hart- en vaatziekten, nierfalen en amputaties.”

Even sensor wisselen

Robin Koops draagt het kastje al twee jaar. Bij binnenkomst op kantoor vraagt hij even wat tijd voor ‘onderhoud’. Hij moet een sensor wisselen. Die gaf een dag eerder al een signaal af. Koops trekt z’n trui omhoog en laat de Inreda AP zien.

Het is iets groter dan een sigarettenpakje. „Nee, dat is geen fijne vergelijking. Ik zeg altijd, zo groot als zo’n Sony walkman.”

Robin Koops was 28 jaar toen zijn huisarts hem diagnosticeerde met diabetes 1. Afgelopen vrijdag precies 25 jaar terug. Koops echtgenote herinnerde hem eraan. Nog zo’n toevalligheid: het hoofdkantoor van de rechtsvoorganger van Menzis zat in Goor.

Volledig scherm Robin Koops laat de kunstmatige alvleesklier zien in de cleanroom. Nu nog in aanbouw, maar vanaf deze plek worden de apparaten geproduceerd.

Koops vindt het mooi dat juist de verzekeraar uit Oost-Nederland vooroploopt. Andere zorgverzekeraars volgen, is zijn overtuiging. De opmaat was in februari de CE-keurmerk voor het product. Dat betekende dat het product veilig is en op de markt kon worden gebracht. Exact dat is wat er nu gebeurt.

Het begon met griep

Maar terug naar het begin. De twintiger Koops was al langere tijd slecht in orde. Hij had een jaar daarvoor een ernstige griep gehad en vermoedt achteraf dat zijn lichaam de diabetes toen ontwikkelde. Het deed iets met zijn afweersysteem.

De diagnose zette zijn leven op de kop. Op advies van zijn internist - die zei dat het tijd was voor een regelmatig leven - verkocht hij zijn machinebouwbedrijf. Maar de Gorenaar legde zich niet neer bij zijn lot.

Op een avond pakte hij het oranje doosje met de injectiespuit, wat poeder en een ampul. Hij had het voor noodgevallen in de koelkast liggen. Maar wat deed het eigenlijk? Het was het begin van een lange zoektocht.

‘Dit is ons museum’

Zestien jaar onderzoek ligt ten grondslag aan de Inreda AP. In het bedrijfsgebouw aan de Klavermaten staat nog altijd zijn eerste kunstalvleesklier. Het lijkt op een rollator, compleet met wieltjes. Plus twee ingebouwde laptops. „Dit is ons museum”, grapt Koops tegen bezoekers.

Zijn vinding bracht hem bij het ministerie van VWS, academische ziekenhuizen, bij wetenschappers en het Diabetes Fonds dat actief voor ondersteuning en financiering zorgde. Er waren talrijke klinische studies. Maar er was ook tegenstand en vooral scepsis.

Baanbrekend

Quote Voor patiënten is het of ze in een zelfrijden­de auto stappen. Ze hoeven niets meer te bedienen Robin Koops, Bedenker en gebruiker van de Inreda AP Wat kon dat boertje uit Twente? Hij was een buitenstaander. Zoon van een metaalarbeider bij Stork. Hij doorliep de mts, had als monteur gewerkt. „Vaak gebeurde het indirect. Ik sluit niet uit dat er wetenschappers waren met banden met de concurrentie. De CE-studie kwam bijvoorbeeld niet in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften.



Terwijl er mindere onderzoeken waren, die het wel haalden. We werden soms genegeerd. Omdat er geen grote, bekende namen aan waren verbonden. Terwijl het AMC en Inreda Diabetic met iets baanbrekends bezig waren.”

Schip met geld is nog ver weg

Robin Koops was er nooit op uit om veel winst maken. Ook nu de erkenning er is, ligt het grote schip met geld naar zijn zeggen nog ver buiten zijn horizon. „Dit schip ligt zelfs nog ver onder water. Geld is nooit hét ultieme doel geweest, maar het is wel belangrijk. Ik heb vijftig medewerkers. We moeten de toko wel overeind houden.”

Volledig scherm Robin Koops werd in 2019 door het kabinet uitgeroepen tot nationaal icoon. Samen met de andere twee winnaars werd hij gekozen uit tien finalisten van de ruim vijftig voorgedragen kandidaten. © TC Tubantia

„Het was in eerste instantie bedoeld om mijn eigen probleem op te lossen. Nu we een eerste langdurige proef mogen houden, kan het uiteindelijk voor vele duizenden patiënten uitkomst bieden. Bij de proef voel ik geen spanning over het product zelf.”

Geen control freak meer

„Het apparaat is goed, maar het gaat om de combinatie van mens en machine. Suikerziekte hebben, betekent dat je een controlfreak bent. Je bent 24 uur per dag met de aandoening bezig. Met je eten, je regelmaat en met je bloedwaarden.

Veel mensen zetten ’s nachts om drie uur de wekker om de glucosewaarden te checken. Of worden wakker met een hypo. Dit traject is voor hen alsof ze ineens in een zelfrijdende auto stappen. Ze hoeven niets meer te bedienen.

Inreda Diabetic laat ze niet aan hun lot over. We begeleiden ze in de eerste periode. Als het bevalt, mogen ze het kastje houden.” Menzis betaalt de kosten. De verzekeraar verwacht dat het medische hulpmiddel wordt opgenomen in de basisverzekering.

‘Niet meer dagen van ’t rabat’

Het leven van Robin Koops kantelde. Sinds twee jaar draagt hij het medisch hulpmiddel continu. „Ik hoef geen rekening meer te houden met de suikerziekte. Kan hardlopen als ik zin heb en hoef niet extreem regelmatig meer te leven. Als ik trek heb in pizza en daarna nog een tiramisu… Tja, dat kan dus gewoon. Zonder dat ik een paar dagen daarna van het rabat ben. Let wel, het kastje betekent niet dat ik ben genezen. Maar qua gevoel komt het wel heel dichtbij.”