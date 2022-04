Robine is nieuwe president rechtbank: ‘Iedere burger moet weten en voelen dat rechtspraak bereikbaar is’

LIVE | Grachten Amsterdam ‘extreem druk’, Utrecht waarschuwt: Vredenburg is vol, zoek andere locatie

Na twee jaren vol coronaregels vieren Nederlanders vandaag als vanouds Koningsdag. Overal in het land zijn er vrijmarkten, festivals en andere feestelijke activiteiten. De koninklijke familie bezoekt Maastricht. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over Koningsdag.

15:49