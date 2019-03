ROC hard geraakt door tramdrama: ‘Docenten huilden, studenten ook’

Oud-klasgenoten en -docenten van Roos Verschuur (19) uit Vianen verzamelden zich gisterochtend op het 24 Oktoberplein in Utrecht. De samenkomst was emotioneel, zegt een woordvoerder. De studievrienden van de doodgeschoten snackbarmedewerkster legden bloemen niet ver van de plek waar Gökmen Tanis volgens de politie maandag het vuur opende.

Daarbij overleden drie tramreizigers, Roos was een van hen. De klap is enorm op de opleiding Horeca en Toerisme in Nieuwegein, die Verschuur tot vorig jaar volgde: ,,Dit is heftig, docenten huilden, studenten ook’’, zegt de woordvoerder van het mbo-college met dertien locaties en 18.000 studenten in en rond Utrecht. Op de Horeca-opleiding was vanochtend een speciale herdenkingsbijeenkomst. ,,We doen echt heel veel aan nazorg.’’

Volledig scherm De 19-jarige Roos uit Vianen is een van de dodelijke slachtoffers van de aanslag in Utrecht. © Privéfoto

Het is niet de enige manier waarop de Utrechtse mbo-instelling geraakt is door de schietpartij. Onder de drie zwaargewonde slachtoffers zijn nòg twee voormalig ROC’ers: een oud-studente van het Utrechtse Gezondheidszorg College ontving vorig jaar haar diploma en ligt nu op de intensive care.

Een andere voormalige studente -van het Creative College- ligt nog op de ‘medium care’, zo meldt het regionale opleidingscentrum inmiddels op haar website. ,,We leven intens mee met de familie en vrienden van de overledenen en de gewonde slachtoffers. Iedereen wensen we veel sterkte en kracht in deze verschrikkelijke periode.’’

Volgens de woordvoerder is het waarschijnlijk wrang toeval dat de voormalige ROC-studenten alledrie slachtoffer werden van de schutter. ,,Voor zover we weten waren het geen vriendinnen. Ze volgden andere opleidingen op andere locaties. Het lijkt een kwestie van ‘op de verkeerde tijd op de verkeerde plek’.”

Halfstok

Als teken van rouw hangt op alle ROC-locaties de vlag halfstok. Voor Roos is een condoleanceregister geopend. De getroffen families wordt steun aangeboden, studentbegeleiders schieten te hulp als het verdriet de leerlingen teveel wordt. Vrienden en vriendinnen organiseren een stille tocht, aanstaande vrijdagavond.

Docenten van de Horeca-locatie ogen vanmiddag verdrietig, buiten bij de poort. Over de sfeer op school willen ze niks kwijt, vragen daarover blijven onbeantwoord, er wordt verwezen naar de woordvoerder: ,,We vragen respect voor deze situatie en de leerlingen.”

Een paar honderd meter verderop, op een andere vestiging van het ROC, kwam het tramdrama op een andere manier de opleidingsmuren binnen. In de studiebanken ziet de broer van de verdachte tramschutter, net als zo ongeveer de rest van het land, even na tweeën de foto van Gökmen met de mededeling dat de politie een klopjacht op hem houdt. ,,Hij schrok enorm”, weet de ROC-woordvoerder.

De broer meldt zich vervolgens bij de studentbegeleider, de politie wordt ingeschakeld en hij wordt gehoord over zijn broer, over alle feiten en omstandigheden die kunnen helpen bij de opsporing. ,,Hij is zelf niet aangehouden, hij heeft alle medewerking verleend.” Een ander personeelslid zegt dat de broer ‘erg ontdaan’ en ‘overrompeld’ was. Niet lang daarna moest de locatie ook nog ontruimd worden vanwege een verdacht pakketje nabij de ingang van het gebouw. Het beek vals alarm, maar ‘iedereen was in de hoogste staat van paraatheid’, zoals een medewerker zag.

Volledig scherm De ROC-opleiding Horeca en Toerisme in Nieuwegein. Hier volgde Roos uit Vianen tot vorig jaar een opleiding. © Erik van 't Woud

Buiten bij deze ROC-locatie is weinig reuring over maandag. Veel studenten zijn hier maar één dag in de week aanwezig, de rest van de week werken ze bij bedrijven. ,,Eerst zeiden ze dat het zijn neefje was die hier zat, nu hoor ik weer z’n broer’’, zegt een jongen op het parkeerterrein van de opleiding. Hij zet een blikje Red Bull op zijn auto. ,,Je hoort zoveel.”

Vooralsnog blijft de broer van Tanis gewoon op het mbo en zal hij zich volgende week weer melden, is de verwachting.