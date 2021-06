Rode cijfers? Ziekenhuizen in Zwolle, Apeldoorn en Harderwijk maken miljoenenwinst in coronajaar

Jongen (12) neemt stiekem auto van zijn ouders mee en slaat over de kop in Drenthe

0:37 In het Drentse Gasselte is een 12-jarige jongen met een auto over de kop geslagen. De jongen had de auto van zijn ouders stiekem meegenomen, meldt de politie. Volgens lokale media waren zijn ouders op dat moment voetbal aan het kijken in Veendam.