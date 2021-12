Rode Kruis komt handen tekort door corona en opvangcrisis asielzoekers

updateCorona, een stijgende instroom van asielzoekers en winteropvang van dak- en thuislozen bezorgen het Rode Kruis handenvol werk. Vanwege de toenemende hulpvraag ziet het Rode Kruis zich genoodzaakt zijn noodhulpverlening in Nederland op te schalen. Daardoor zijn volgens de hulporganisatie ook dringend extra vrijwilligers nodig, vooral in het noorden en oosten van het land.

Het Rode Kruis zegt dat de problemen zich opstapelen. ,,Veel mensen die tijdens de eerste lockdown thuis zaten, zijn weer aan het werk. Door de coronacrisis in combinatie met een crisis in de opvang van asielzoekers komen we handen tekort. Onze vrijwilligers draaien vaak extra diensten, maar we willen voorkomen dat onze mensen uitgeput raken”, zegt directeur Marieke van Schaik.

De behoefte aan noodhulp is volgens het Rode Kruis flink toegenomen in deze vierde coronagolf. Organisaties vragen steeds vaker om ondersteuning in de vaccinatiestraten, bij begeleid vervoer en in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Terwijl de problemen rond gezondheid, inkomen en mentaal welzijn zich opstapelen, kunnen de meest kwetsbare mensen mensen voor voedsel of hygiëneproducten, psychosociale ondersteuning of onderdak volgens de noodhulporganisatie geen beroep doen op hulp vanuit de overheid of andere instanties.

Opvang asielzoekers

Naast de corona-hulpverlening ondersteunt het Rode Kruis momenteel ook het Centraal Orgaan Asielzoekers bij de noodopvang voor asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Daarmee houdt de noodhulporganisatie deze opvang naar eigen zeggen op een acceptabel niveau: humaan en met aandacht voor essentiële basisbehoeften.

De afgelopen maanden is de instroom van asielzoekers aanhoudend hoog. Na de machtsovername door de Taliban in Afghanistan is het aantal vluchtelingen uit dat land toegenomen. Ook de instroom van asielzoekers uit landen als Syrië, Somalië en Jemen is gestegen. De doorstroom vanuit de asielzoekerscentra naar gewone woningen stokt door het woningtekort. Duizenden mensen met een verblijfsvergunning zitten daardoor nog te wachten in azc’s. En dan is er nog de kou, die winteropvang voor dak- en thuislozen noodzakelijk maakt. Ook daarin helpt het Rode Kruis mee.

Nieuwe vrijwilligers nodig

Om aan de nog altijd groeiende hulpbehoefte te voldoen, zoekt het Rode Kruis in veel regio’s tientallen tot honderden nieuwe vrijwilligers. ,,,We verwachten dat mensen en organisaties de komende maanden een groot beroep op onze hulpverlening zullen gaan doen’’, zegt directeur Marieke van Schaik. ,,Duizenden vrijwilligers maken het nu al mogelijk dat wij helpen maar we hebben de komende tijd ook dringend extra mensen nodig.” Vooral in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Gelderland en Overijssel.

Een speciale opleiding is niet vereist. Belangrijker is volgens haar dat vrijwilligers bereid zijn een onlinetraining van een paar uur te volgen en dat ze snel inzetbaar zijn om de ergste noden te helpen verlichten. ,,Vrijwilligers draaien bijvoorbeeld mee als gastheer of gastvrouw in de opvang van asielzoekers of vluchtelingen in Ter Apel en Assen. En aangezien de dagen kouder worden, vraagt de winteropvang van dak- en thuisloze mensen in de regio’s ook extra inzet.”

485.000 uur

Het Rode Kruis verleende sinds mei 2020 in Nederland 485.000 uur hulp. Het ondersteunde onder andere 160 zorginstellingen en 191 priklocaties, deelde 29.415 voedselpakketten uit en verspreidde 314.211 boodschappenkaarten en 22.034 hygiënekaarten. Ook hielp de noodhulporganisatie 2.075 mensen in de dak- en thuislozenopvang en assisteerde bij psychosociale ondersteuning. Dat laatste via onder andere 350.000 kraskaarten met handvatten waarmee ouderen hun coronadip konden verslaan. Daarnaast verwerkte ze 35.951 telefoontjes via de telefonische Hulplijn en 1155 via de WhatsApp-Hulplijn.

Aanmelden als vrijwilliger kan hier.