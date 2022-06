Rode Kruis plaatst tenten voor veertig mensen op terrein aanmeldcentrum Ter Apel

Meer dan 100 asielzoe­kers slapen weer op stoelen in aanmeldcen­trum Ter Apel

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben in de nacht van zondag op maandag iets meer dan honderd mensen op een stoel moeten slapen. Dat zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maandag.

9:52