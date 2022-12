Roel en Grietje zijn vrijwel alles kwijt: brand verandert hun monumentale boerderij in troosteloze puinhoop

Medewerk­ster opvang in Ommen op non-ac­tief na verhaal over ‘gevallen kindje’

Een medewerkster van orthopedagogisch dagcentrum De Elzenhoek in Ommen is per direct op non-actief gezet. Ze verklaarde dat ze kinderen op de opvang enkele malen in onveilige situaties had gebracht. Ook zou ze niet de juiste zorg en begeleiding hebben geboden.

