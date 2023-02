Roemeens gezin in aftandse huurflat van 1000 euro is de wanhoop nabij: ‘Meisje van 8 had één broek’

Donderdag al eerste stakingen in treinver­keer noorden en oosten, mogelijk grotere impact

Een deel van de medewerkers in het streekvervoer gaat donderdag al staken. Volgens vakbond VVMC treffen de nieuwe acties het regionale spoorvervoer van Arriva in het oosten en noorden van Nederland. Het personeel dat werkt vanuit Leeuwarden, Emmen, Mariënberg en Zwolle legt het werk neer, zegt de VVMC. Het is mogelijk dat deze staking ook invloed heeft op het overige vervoer in de noordelijke en oostelijke provincies.

31 januari