Roemeense dieven stelen 53 mobieltjes op Pinkpop

VIDEO Dood 72-jarige Vriezenve­ner komt hard aan bij jagers: 'Dit is verschrik­ke­lijk'

17:10 In de Nederlandse jagerswereld is de dood van een 72-jarige Vriezenvener hard aangekomen. De man kwam vanochtend om bij een schietincident. „Dit is verschrikkelijk’’, aldus woordvoerder Janneke Eigenman van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. „Ik ben nu vijf jaar werkzaam bij deze vereniging maar ik heb dit nog nooit meegemaakt."