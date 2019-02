Roep om landelijk meldpunt voor dood gevonden dieren

De teller staat inmiddels op meer dan 10.000 handtekeningen. Bij 40.000 wordt het plan om het aangeven van gevonden dode huisdieren wettelijk te verplichten door de Partij voor de Dieren ingediend in de Tweede Kamer. ,,Dat moet lukken’’, stelt initiatiefneemster Rieke Oosterveld (37) uit Vianen.



Vrijwilligersorganisaties Waar is onze Angel en Needydogs merken dat het vaak voorkomt dat een hond of kat dood wordt aangetroffen. Het dier wordt in sommige gevallen begraven of vernietigd zonder dat de chip wordt uitgelezen en de eigenaren op de hoogte worden gebracht. ,,Alle voorbeelden die we hebben zijn van mensen die toevallig via via hoorden dat ze iemand hebben zien graven. ‘Dat zou jouw hond kunnen zijn’, horen ze dan. Die mensen gaan erop af en ja hoor, ze vinden hun hond daar’’, legt Oosterveld uit. ,,Dat zijn voorbeelden waarvan we het weten. Van hoeveel huisdieren weten we het wel niet?’’

Toevalstreffers

Volledig scherm De 3-jarige Australian Shepherd Sproet werd eind vorig jaar in een ondiep gat gelegd, langs de kant van weg waar hij was aangereden. Pas na enige tijd kwam zijn baasje erachter waar hij was en wat er was gebeurd. © Privéfoto ,,Ik wil echt niet zeggen dat alle dieren die nu nog vermist worden begraven zijn. Maar je weet het gewoon van heel veel niet’’, aldus Oosterveld, die haar hond Piet weleens dagenlang kwijt was. ,,Alle voorbeelden die we hebben zijn toevalstreffers. Van mensen die hoorden van ‘joh de gemeente brengt nog weleens kadavers daar naartoe, bel ze eens’. Na drie weken bellen en afscheept worden zegt een ambtenaar ineens kom maar kijken. Dan is het net een dag voor ze vernietigd zouden worden. Dat vonden we zo erg.’’



Bij het meldpunt dat ze voor ogen heeft moeten gemeentes, Rijkswaterstaat en de politie straks een bericht achterlaten als ze een dood huisdier hebben aangetroffen. ,,Er zijn al heel veel meldpunten, alleen wordt het dus niet gemeld. Dat moet verplicht worden. Iedereen denkt ‘ik chip mijn dier dus ik hoor het wel als hij zoek raakt of overlijdt’, maar dat is dus niet zo. Het gaat nu te makkelijk. We hebben zelfs één voorbeeld waarvan een gemeentemedewerker zei ‘daar hebben we echt geen tijd voor’.’’

Poging

Rijkswaterstaat treft regelmatig aangereden dieren aan op de Nederlandse snelwegen. ,,We proberen aangereden dieren zo snel mogelijk van de weg te halen. Bij huisdieren doen we altijd een poging om de eigenaar van het dier te achterhalen. Als het dier nog leeft, wordt de dierenambulance gebeld. Zij komen ter plaatse, nemen de zorg voor het dier over en kunnen de chips uitlezen. Het komt ook voor dat een dier dusdanig is overreden –vaak door meerdere voertuigen- dat niet meer te achterhalen is wat voor dier het betreft. Het uitlezen van een eventuele chip is dan helaas ook niet meer mogelijk’’, laat woordvoerster Ursula Neering weten, die zich heel goed voor kan stellen dat het voor eigenaren van vermiste dieren goed is om te weten dat en waar zij eventueel gevonden zijn.

Ook de Dierenbescherming zegt dode huisdieren mogelijkerwijs te identificeren aan de hand van een chip. ,,Dit is vele malen efficiënter dan zelf ‘een gat te graven”,aldus woordvoerster Carmen Silos.

Als het dier geen chip heeft, wordt het twee tot vier weken in een koeling bewaard. ,,Daarnaast komt er een melding op Amevedi en Mijndieriszoek te staan, met een omschrijving van het dier en waar het gevonden is. Ook wordt van de dode gevonden dieren vaak op de Facebookpagina’s van onze dierenambulances melding gemaakt.”



Silos: ,,Los van het initiatief van Waar is onze Angel en Needydogs is het belang van chippen én registratie cruciaal om mee te beginnen. Bij honden is dat al verplicht, bij katten zou dat ook een uitkomst zijn om onnodig verdriet te voorkomen.”

Extreem verdrietig

Quote Je wil het gewoon af kunnen sluiten Rieke Oosterveld (37) Wie het meldpunt dat Oosterveld voor ogen heeft moet gaan beheren is een volgende stap. ,,Dat zien we tegen die tijd. Voor hetzelfde geld zegt de Tweede Kamer ‘verplicht chipreaders’, dat kan ook nog. Die kosten niet zoveel - honderd euro per stuk- en leg ze bij Rijkswaterstaat in de auto’’, gaat Oosterveld verder. ,,Ik snap het wel hoor: het kost tijd, het is gevaarlijk. Maar een hond begraven kost ook tijd.’’



Ze vervolgt: ,,Als je dier wordt aangereden dan is het heel erg, maar dan weet je tenminste waar het dier is. Je wil het gewoon af kunnen sluiten. Er zijn ook genoeg dieren die na een jaar nog levend gevonden worden. Maar voor hetzelfde geld ligt je hond al een jaar onder de grond en ben je voor niks aan het zoeken. Dat maakt extreem verdrietig.’’

Wilt u de petitie tekenen? Dan kan hier.