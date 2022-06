Roep om maatregelen tegen loslopende huiskat wordt luider: ‘Eigenaar van kat overtreedt verbod doden inheemse vogels’

Hoort de huiskat naast de halsbandparkiet, de tijgermug en de rivierkreeft thuis in het beklaagdenbankje van schadelijke uitheemse soorten? Ja, zegt Wilfred Reinhold van het platform Stop invasieve exoten dat namens de Nederlandse natuur strijdt tegen exotische soorten flora en fauna die hier niets te zoeken hebben. ,



,De kat is weliswaar ingeburgerd, maar hoort hier niet thuis. Het is een gedomesticeerde soort die met name door de vele loslopende en verwilderde katten grote schade toebrengt aan de natuur. Als een kat een vogel vangt, is het baasje bovendien strafbaar volgens de wet.”

Het platform haakt in op de campagne van de stichting Huiskat Thuiskat die vorig jaar de kat de bel aanbond en langs juridische weg de minister wil dwingen op te treden tegen mensen die hun huisdier buiten laten lopen.



De circa vier miljoen katten in Nederland zouden volgens onderzoekers jaarlijks achttien miljoen vogels verschalken. De stichting heeft tot nog toe bot gevangen in Den Haag, maar de minister voor Natuur en Stikstof heeft in haar reactie de kat wel aangemerkt als een invasieve exoot. Reinhold: ,,Daarmee erkent de minister dat de soort niet thuishoort in de natuur.”

Gedomesticeerde dieren in het wild

Wat Reinhold betreft kan die conclusie niet zonder consequenties blijven. ,,Er zijn in het buitenland voldoende voorbeelden te vinden van overheden die wél optreden tegen gedomesticeerde dieren in het wild, bij voorbeeld varkens of honden. In Australië worden verwilderde paarden afgeschoten.



Het ligt natuurlijk heel gevoelig. Er zijn heel veel dierenvrienden in ons land die niets willen weten van maatregelen tegen loslopende katten. Maar dat mag een discussie over het onderwerp niet in de weg staan.’’

Debat

Als een mogelijke eerste stap noemt de platformvoorzitter de aanpak van de vele verwilderde katten die leven in de buitengebieden. ,,Als die katten worden gevangen, gaan ze in opdracht van de provincie naar het asiel om te worden bijgevoerd, ingeënt en gesteriliseerd.



Zodra ze op krachten zijn gekomen, worden ze weer ergens uitgezet. Als we het erover eens zijn dat de kat in de natuur niets te zoeken heeft, moeten we dat misschien niet meer doen.” Reinhold wijst erop dat de aanpak van invasieve exoten onder de minister valt. ,,Daar moet dus ook het debat plaatsvinden.”

‘Dit houdt de predatie in stand’

Dat de aandacht voor het kattendossier toeneemt, blijkt ook uit het standpunt dat de Vogelbescherming recent op haar website kenbaar maakte voor de 160.000 aangesloten leden.



Zorgvuldig geformuleerd: ‘Huisdiereigenaren moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Want het laten loslopen van huisdieren kan leiden tot een overtreding van het verbod op het opzettelijk doden of vangen van inheemse vogels.’

Ook is de vereniging van mening dat weggevangen katten niet meer moeten worden uitgezet. ‘Dit houdt de predatie in stand.’ Voor sommige kwetsbare gebieden pleit de Vogelbescherming zelfs voor een algeheel kattenverbod.

Ideale situatie

In een toelichting laat Marc Scheurkogel namens de vereniging weten dat het standpunt uitgaat van een ideale situatie. ,,We beseffen heel goed dat het een illusie is dat er buiten geen katten rondlopen. Maar we vinden het belangrijk genoeg om het onderwerp onder de aandacht te brengen.”

Scheurkogel wijst op de campagne die twee jaar geleden door de Bond van Friese vogelwachten is gelanceerd: kuikens in het land, poes in de mand. “Het verzoek aan eigenaren in de buitengebieden is om hun kat tijdens het broedseizoen binnen te houden. Dat is een praktische maatregel en een haalbare kaart.”

Hoewel de Vogelbescherming laat weten niet samen op te trekken met het platform Stop invasieve exoten is voorzitter Reinhold in zijn nopjes met de verklaring. ,,Het is baanbrekend en zeer positief dat de Vogelbescherming dit standpunt inneemt.”

De verklaring zal worden meegenomen in een symposium dat het platform later deze maand wijdt aan de kat als invasieve exoot. Verschillende deskundigen zullen hun licht laten schijnen over het fenomeen loslopende kat.