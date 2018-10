Roep om onafhankelijk onderzoek naar dood commando in opleiding

VIDEO | Update Ruim 4000 dode varkens en biggetjes bij zeer grote brand in Brabantse varkens­stal

12:09 Ruim 4000 varkens en biggen zijn vanochtend omgekomen bij een grote uitslaande brand in een varkensstal in Heusden, tussen Eindhoven en Venlo. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat ook de andere stallen van het bedrijf in brand vlogen, waardoor een onbekend aantal biggen is gered. De stal waar het vuur uitbrak, is compleet verwoest.