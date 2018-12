Roethof wekt wrevel ,,maar in zo'n zaak kun je het niet goed doen”

Het was een vergelijking die verkeerd viel, woensdagochtend in de rechtszaal van Maastricht. Twintig jaar na de dood van Nicky Verstappen stond er voor het eerst een verdachte voor de rechter: Jos Brech. Achter hem, op slechts een paar meter afstand, zaten de ouders en zus van Nicky. Direct links van Brech stond advocaat Gerald Roethof, de lange Amsterdamse strafpleiter, gekleed in pak en toga, gemillimeterd haar, vooral bekend geworden toen hij nabestaanden van Mitch Henriquez bijstond.